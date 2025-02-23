AKP'nin büyük kongresine dakikalar kala: 'Sil baştan değişim' iddiaları!!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:55

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Kongrede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Takımı’nı değiştirecek.

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, kongre ve AKP’de beklenen değişime ilişkin edindiği kulis bilgilerini aktardı.

"EN BÜYÜK DEĞİŞİM GENEL MERKEZDE OLACAK"

Kongrenin divan başkanlığını AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in yapacağı öğrenildi.

“Genel merkez yönetimi sil baştan kurgulanıyor” diyen Babacan, “Büyük çoğunluğun öncelikle merak ettiği görevlendirmelerde en büyük değişim genel merkezde olacak. Bu operasyonla Abdullah Güler Meclis’ten alınıp genel merkezde görev verilecek. Planlarda son dakika değişiklik olmazsa Seçim İşleri Başkanı yapılacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mustafa Varank’ın partide AR-GE Başkanlığı’na, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in ise bu görevden alınarak Genel Başkanvekili olacağı öne sürüldü.

GRUP BAŞKANLIĞI İÇİN GÜLER'İN YERİNE BEKİR BOZDAĞ

Efkan Ala’nın Kandemir ile birlikte genel başkanvekilliği görevini üstleneceği, Güler’den boşalacak Grup Başkanlığı için ise Bekir Bozdağ’ın ismi geçiyor.

Babacan, “AKP’de son dakika kulisleri” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Genel Başkanvekillerinden biri olan Mustafa Elitaş ile Hukuk İşleri Başkanı olan Hayati Yazıcı’ya genel merkezde görev verilmeyeceği, bu isimlerin sarayda danışman olarak değerlendirileceği iddia ediliyor.

Hayati Yazıcı’dan boşalan Hukuk İşleri Başkanlığı’na ise şimdiye kadar genel sekreterlik görevi yapan Fatih Şahin’in getirileceği söylenenler arasında. Ali İhsan Yavuz’un da bu görevi üstlenmesinin bir ihtimal olduğunu söyleyenler var.

Partide yeni başkanlıklar da kurulacak. Kültür İşleri Başkanlığı’na Yücel Arzen’ın, Sağlık İşleri Başkanlığına Harun Yerebakan’ın, Türk Dünyası Başkanlığına da İYİ Partiden transfer edilen Kürşad Zorlu’nun getirileceği öne sürülüyor.

YENİ TRANSFERLER

Bu arada partinin kongresinde bazı katılımların olması da bekleniyor. Gelecek Partisi milletvekillerinden Serap Yazıcı ile İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın törenle AKP’ye katılacağı iddia ediliyor. Siyaset kulislerinde Serap Yazıcı’nın altılı masada parlamenter sisteme dönüş çalışmaları yaptığının da altını çiziliyor.

Gelecek Partisi yönetiminin yaptığı açıklamada, AKP’nin kongresinde ‘Güneş Motel’ benzeri pazarlıklarla bazı milletvekillerinin şov malzemesi olarak kullanılacağı dile getirilmişti. Partinin yönetiminin, kendi milletvekilleriyle yapılan pazarlıkları öğrendiği belirtiliyor."