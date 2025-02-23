AKP’de tüzük değişikliği: Erdoğan'ın yardımcıları artıyor, 3 yeni başkanlık kuruluyor

Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 23.02.2025 - 11:51

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde tüzük değişiklikleri gündeme geldi. AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını ve hazırlanan teklifin Kongre Başkanlık Divanı'na sunulduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, mevcut "Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nın adı "Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu" olarak değiştirilecek.

Ayrıca, parti bünyesinde üç yeni başkanlık kurulacak şöyle:

Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı

Bu değişiklikle birlikte, AKP Sözcüsü ve Genel Sekreteri de dahil olmak üzere genel başkan yardımcılarının sayısı 16’dan 19’a çıkmış olacak.