AKP MKYK toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:32

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:35

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.

Toplantıya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

MKYK toplantısında DEM Parti ile yürütülen süreç, enflasyon, CHP’nin mitingleri ve Gazze ile Suriye’deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından CHP’nin düzenlediği mitingler de MKYK’da ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor.

Dış politika başlıkları kapsamında ise İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları ve Suriye sahasındaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor.