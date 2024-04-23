DEM Parti'den yeni Anayasa açıklaması: 'Kürt halkının verdiği mesaj anlaşılmalıdır'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları TBMM kürsüsünden seslendi. Hatimoğulları, "31 Mart seçimlerinde Kürt halkının verdiği ortak yaşam mesajı en iyi şekilde anlaşılmalıdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 19:52
DEM Parti'den yeni Anayasa açıklaması: 'Kürt halkının verdiği mesaj anlaşılmalıdır'
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TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplandı. Siyasi parti temsilcileri kürsüde konuşma yaptı.

DEM Parti'den Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları kürsüye çıktı. Hatimoğulları'nın gündeminde 31 Mart seçimlerinden çıkan sonuç ve yeni anayasa tartışmaları vardı.

"YAMALI 12 EYLÜL ANAYASASI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinin ortaya koyduğu irade oldukça güçlüdür. Siyaset kurumuna şu mesaj verilmiştir: 31 Mart seçimlerinde bütün halklar eşit yaşam talep etmiştir: Kürt halkının verdiği ortak yaşam mesajı en iyi şekilde anlaşılmalıdır. İktidar Kürt meselesinde güvenlikçi anlayışa çakılı kaldıkça geçmişteki partiler gibi kaybetmeye mahkumdur. Gelin yamalı 12 Eylül darbe anayasasını hep birlikte değiştirelim, hep birlikte yeniden inşa edelim" ifadelerini kullandı. 

Hatimoğulları sözlerine şöyle devam etti: 

"İnkarın kaynağını bulmak ve bununla yüzleşmek tüm siyasal dinamikler açısından bugün büyük bir sorumluluk haline gelmiştir. 1920 yılı öncesinde devrede olan tekçi siyasi anlayış, 24 Anayasası’yla yeni ulus devletin katı ve sistematik aklı haline dönüşmüştür. Tarihsel inkâr, temel referanslarını ülkenin tüm farklılıklarını yok sayan 1924 Anayasası’ndan almaktadır.  Tek tip yurttaş yaratma, merkeziyetçilik ve inkâr konularında daha sonra yapılan tüm Anayasalar, maalesef 1924 Anayasası’nın kötü birer kopyası durumuna düşmüştür.  Bugün Türkiye toplumunun temel ihtiyaçlarının başında demokratik bir anayasa gelmektedir.

Cumhuriyetin ilk yüzyılında devlet kendisine tek tip ve sermayenin hizmetinde bir halk yaratmak istemiştir ama başarısız olmuştur. İkinci yüzyılda siyasetin görevi, yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirecek olan halkların demokratik yönetimini kurmaktır. Bunun önemli adımlarından birisi Demokratik Anayasa yapım sürecine girmektir. Bunun için yapılması gereken acil şeyler; çatışma ve kutuplaştırıcı iklime son vermek, toplumsal barışı tesis etmek en geniş toplumsal mutabakatı aramak üzere yol ve yöntemler üzerinde çalışmaktır."


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