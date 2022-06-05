AKP’nin kalesi Kayseri'de 700 kişi CHP'ye katıldı

05 Haziran 2022 Pazar, 12:42

AKP'nin kalesi Kayseri'de son 5 ayda CHP'ye katılan 700 yeni üye için Kayseri' Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde üye katılım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan ve parti üyeleri katıldı.

"CHP İKTİDARA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR"

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, partisinin üye katılım töreninde salondaki kalabalığa seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Görünen o ki onlarda CHP'ye katılmanın getirdiği bir heyecan var. Teşekkür ediyoruz, aramıza hoş geldiniz. Sizlerin sayesinde CHP büyüyor sizlerin sayesinde CHP genişliyor, sizlerin sayesinde CHP iktidara bir adım daha yaklaşıyor” dedi.

CHP'ye yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise şunları söyledi:

“Her geçen gün halkın partisine de destek büyüyor. Gittiğimiz her yerde AKP'den dert yanan, oy verdikleri için pişman olan vatandaşlarımızı da dinliyoruz. Bir dokunup bin ah işitiyoruz. ‘Aldatıldık, kandırıldık, 20 yıldır oyalandık, artık yeter' diyorlar. Halkın partisine katılarak haksızlığa adaletsizliğe ‘dur' diyorlar. Bu kapsamda partimize yoğun bir ilgi var”

ROZETLERİ TAKILDI

Kayseri'de son 5 ayda 324'ü kadın 121'i genç olmak üzere toplamda 700 yeni üyenin CHP'ye katıldığını belirten Özer, “Ülkeyi yıllardır adım adım karanlığa sürükleyenlere ‘dur' diyen, ‘artık yeter' diyerek aydınlık günlerin özlemini duyan ve ‘taşın altına bizde gövdemizi koyuyoruz' diyen memleket sevdalıları var. Yürekleri bizimle atan vatandaşlarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı.