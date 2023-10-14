AKP MYK'de gündem 'ekonomi': Seçim için yeni kaynak!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

AKP’nin, 7 Ekim’de düzenlenen 4. Olağanüstü Kongresi sonrası belirlenen ilk MYK, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre sosyal yardımları seçim kampanyasına dönüştüren AKP, Aile Destek Sistemi için tüm yeraltı madenlerinden yararlanmayı hedefliyor.

AKP, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde, seçim beyannamesinde Aile Koruma Kalkanı Programı’na yer vermişti. Programa göre de dar gelirli yurttaşlara nakdi sosyal yardım, gıda, giyim, şartlı eğitim desteği gibi 53 başlıkta sağlanacak sosyal destek projesi için Aile Destek Sistemi’nin kurulacağı açıklanmıştı. Program ile yeni ailelerin kurulmasının teşvik edilmesi, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanması, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamının “belirli bir süre için devlet tarafından karşılanması” gibi başlıklar gündeme getirilmişti. Programın finansmanının da yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanması hedeflenmişti.

Söz konusu sistemin TPAO tarafından elde edilecek petrol ve doğalgaz gelirleri için bir destek fonu oluşturulacak. Ancak AKP MYK’de, salt TPAO tarafından elde edilecek gelirlerin değil, “Türkiye’deki tüm maden sahalarından elde edilen gelirlerin belli bir yüzdesinin de kurulacak Aile ve Gençlik Bankası’na aktarılacağının değerlendirildiği” belirtiliyor.