AKP'li belediye yat projesinde ısrarcı... Kurupelit Yat Limanı betonla doldurulacak!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:56

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:04

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı’nı doldurarak 500 metre açığına yeni bir yat limanı yapmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, söz konusu projeye karşı Meclis binası önünde açıklamada bulundu.

2016 yılında dönemin Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından bilimsellikten uzak, çalakalem bir projeye yaklaşık 7,8 milyon dolar harcandığını ve Kurupelit Yat Limanı’nın hatalı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

“Kurupelit Yat Limanı’nın mevcut kullanım alanlarının yıkılarak, büyük bir bölümünün dolgu yapılması ve daha kuzeyde yine kara ile bağlantılı bir mendirek yapılarak yat limanı tesis edilmesine ilişkin karar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanacaktır.”

"AKP'Lİ BAŞKANLARIN YAP-BOZ TAHTASI DEĞİL"

Mevcut Başkan Mustafa Demir ise, daha yüksek bir bedelle aynı yerde denize beton dökülmesi yönünde bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Özdağ, projenin Atakum sahilinin ölüm fermanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu proje, Samsun’un ve Samsun halkının deniz ile olan aşkının ve bütünleşmesinin ortadan kaldırılmasıdır, doğaya ihanettir. Öncelikle şunu belirtelim ki; Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bilim insanlarının ve konunun uzmanı mühendislerin raporlarına göre; mevcut marina iyileştirilebilir durumdadır. Samsun kenti, AKP’li belediye başkanlarının yap-boz tahtası değildir. Samsun kenti, AKP’li belediye başkanlarının belediyecilik öğreneceği staj yeri ve yandaşlarına pazarlayacağı ticari bir mal değildir.

"ATAKUM'DA ELİNİZİ ÇEKİN"

Atakum sahilinden elinizi çekin! Doğayı ve çevreyi katletmekten vazgeçin. Bırakın deniz dolgusu gibi rant odaklı hafriyat, inşaat işlerini; Samsun halkının yoksulluğuna, gençlerinin işsizliğine, yetersiz toplu ulaşıma, her yağışta kayıkla dolaşılan sokaklara çare arayın. Yerel seçimlere giderken yenilenmiş il ve ilçe örgütlerimizle Samsun’umuz ile Samsun halkının taleplerinin ve sorunlarının takipçisi olacağız. Samsun halkının yararına olmayan her kararda Cumhuriyet Halk Partisi’ni karşınızda bulacaksınız. İnanıyorum ki; Samsun halkımız önümüzdeki yerel seçimlerde sandıkta gerekeni yapacaktır."