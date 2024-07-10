AKP MYK'de konuşulanlar sızdı! Erdoğan erken seçime kapıyı kapattı: 'Havanda su dövmektir...'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 12:13

Güncelleme: 10.07.2024 - 12:17

AKP MYK toplantısında erken seçim tartışmaları ele alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün gerçekleşen toplantıda, erken seçime kesin bir dille kapattığı öğrenildi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; Erdoğan, kurmaylarına 'Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir. Erken seçim gündemimizde değil ve asla da olmayacak' dedi.

BAYRAK DEĞİŞİMİ DEVAM EDECEK

Kabine ve partideki yaşanan değişimlere işaret eden Erdoğan'ın, '2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SOKAK HAYVANLARI TALİMATI

Öte yandan MYK toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin son süreç gündeme geldi. Sokak hayvanlarına ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor Erdoğan’a sunuldu.

Erdoğan’ın, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifinin Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Yasanın AKP grubunun muhalefetle yapacağı görüşmelerin ardından bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması ve hemen ardından komisyon gündemine alınması bekleniyor.