AKP MYK'de konuşulanlar sızdı! Erdoğan erken seçime kapıyı kapattı: 'Havanda su dövmektir...'
31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan 'erken seçim' tartışmaları devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'de erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın kurmaylarına 'Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir' dediği aktarıldı.
AKP MYK toplantısında erken seçim tartışmaları ele alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün gerçekleşen toplantıda, erken seçime kesin
bir dille kapattığı öğrenildi.
İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre; Erdoğan,
kurmaylarına 'Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir. Erken seçim
gündemimizde değil ve asla da olmayacak' dedi.
BAYRAK DEĞİŞİMİ DEVAM EDECEK
Kabine ve partideki yaşanan değişimlere işaret eden
Erdoğan'ın, '2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç
yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam
edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var' ifadelerini
kullandığı öğrenildi.
SOKAK HAYVANLARI TALİMATI
Öte yandan MYK toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili
yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin son süreç gündeme geldi. Sokak hayvanlarına
ilişkin hazırlanan kapsamlı rapor Erdoğan’a sunuldu.
Erdoğan’ın, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa
teklifinin Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirilmesi talimatını verdiği
öğrenildi.
Yasanın AKP grubunun muhalefetle yapacağı görüşmelerin ardından bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması ve hemen ardından komisyon gündemine alınması bekleniyor.
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