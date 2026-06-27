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AKP'nin yeni şarkısı paylaşıldı: 'Efsane Büyük Başkan'

AKP'nin yeni şarkısı paylaşıldı: 'Efsane Büyük Başkan'

27.06.2026 12:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'nin yeni şarkısı paylaşıldı: 'Efsane Büyük Başkan'

AKP'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, "Efsane Büyük Başkan" şarkısı ilk kez dinletildi.
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki AKP'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Erdoğan'ın kürsüye çıktığı sırada, "Efsane Büyük Başkan" adlı yeni şarkı katılımcılara dinletildi.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle:

"Ayinesi iş, ömür vakfetmiş canla başla / Ak bir geçmiş hep hizmet etmiş çeyrek asra / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan

Dünya yanarken, kabus yaşarken biz güvendeydik / Masada güçlü, sahada güçlü biz her yerdeydik / Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbette / Partisi her zaman milletinin emrinde / Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti / Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan / Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan"

Şarkı, AKP'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan

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