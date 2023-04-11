Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:19

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:19

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz" diyen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Peki, AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin kimdir, nereli, kaç yaşında? Halit Tomakin neden görevden alındı?

Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor" diyen Tomakin seçim akşamı yaşayabilecekleri "riskleri" üstlenmek istemediğini ve istifanın eşiğinde olduğunu ifade etti.

HALİT TOMAKİN KİMDİR?

Halit Tomakin, 1965 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Ordu'da tamamladı. Eğitim Fakültesini tamamladıktan sonra 14 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Daha sonra kendi isteği ile öğretmenlikten istifa ederek, ticarete atıldı. Halit Tomakim, Ordu'nun Altınordu ilçesinde İnşaat-İmalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Halit Tomakin, 2002 yılında AKP kuruluşunda Merkez İlçe Teşkilatında görev aldı. Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2004 yılında Ordu Merkez İlçe Başkanı oldu. 2008 yılına kadar görevini devam ettirdikten sonra 2009 yılında Ordu İl Belediye Meclis üyesi seçildi.

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, tek aday olduğu 7. Olağan İl Kongresinde yeniden il başkanı seçildi.

AKP'nin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ordu milletvekili aday listesine itiraz eden AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin 11 Nisan 2023 tarihinde görevden alındı.



HALİT TOMAKİN EŞİ KİM?

Halit Tomakin ilk evliliğini Gülşen Tomakin ile yaptı. Gülşen Tomakin, 30 Ağustos 2021 tarihinde kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Halit Tomakin ikinci evliliğini 5 Şubat 2022 yılında Sonnur Turhan ile yaptı. Halit Tomakin, 2 çocuk babasıdır.