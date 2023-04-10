AKP Tekirdağ Milletvekili adayı Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli?

Mestan Özcan, Tekirdağ milletvekili adayı oldu. Peki, AKP Tekirdağ Milletvekili adayı Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli? Mestan Özcan hangi partiden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:36
AKP Tekirdağ Milletvekili adayı Mestan Özcan kimdir? Mestan Özcan kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tekirdağ milletvekili adaylarından biri de Mestan Özcan oldu. Mestan Özcan'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MESTAN ÖZCAN KİMDİR?

Mestan Özcan 03.01.1973 tarihinde Tekirdağ'da doğdu.

Mestan Özcan, Trakya Üniversitesi'ni bitirdi. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.

24 Haziran 2018 genel seçimleri AK Parti 27. dönem milletvekili adayı olmuştur.

Mestan Özcan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı olmuştur.


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