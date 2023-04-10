AKP Malatya Milletvekili adayı Bülent Tüfenkci kimdir? Bülent Tüfenkci kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:44

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:44

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Malatya milletvekili adaylarından biri de Bülent Tüfenkci oldu. Bülent Tüfenkci'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BÜLENT TÜFEKNCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci 26 Nisan 1966 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Osman ve Ayşe Tüfenkci çiftinin çocuğu olarak doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduktan sonra Ticaret hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Malatya’ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bülent Tüfenkci 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Teşkilatının kuruluşunda yer aldı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2011 yılında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevine başladı ve bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak yer aldı. Davutoğlu'nun 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde görevine devam etti.