AKP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:26

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:26

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ordu milletvekili adayları kim? AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi...

AKP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MAHMUT ÖZER

İBRAHİM UFUK KAYNAK

MUSTAFA HAMARAT

İSA YÜKSEL

İSA GÜL

SAMET ÖZDEMİR