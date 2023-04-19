AKP Ordu milletvekili adayları kim? 2023 AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Ordu milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Ordu milletvekili adayları kim? AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Ordu milletvekili adayları kim? AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Ordu milletvekili adayları tam listesi...
AKP ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MAHMUT ÖZER
İBRAHİM UFUK KAYNAK
MUSTAFA HAMARAT
İSA YÜKSEL
İSA GÜL
SAMET ÖZDEMİR
Resmi İlanlar
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