AKP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:17

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:17

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Osmaniye milletvekili adayları kim? AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

AKP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DERYA YANIK

SEYDİ GÜLSOY

İLYAS YİĞİT

MESUT TOKUR