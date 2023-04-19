AKP Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Osmaniye milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Osmaniye milletvekili adayları kim? AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Osmaniye milletvekili adayları kim? AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...
AKP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DERYA YANIK
SEYDİ GÜLSOY
İLYAS YİĞİT
MESUT TOKUR
Resmi İlanlar
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