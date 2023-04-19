AKP Van milletvekili adayları kim? 2023 AKP Van milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:46

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:46

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Van milletvekili adayları kim? AKP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Van milletvekili adayları tam listesi...

AKP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURHAN KAYATÜRK

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

ABDULAHAT ARVAS

AZAD KARTAL

SELMA BİÇEK

MUHAMMED ÇALAĞAN

ÖMER FARUK KARAKURT

MUHAMMED AFFAN ORHAN