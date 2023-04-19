AKP Van milletvekili adayları kim? 2023 AKP Van milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Van milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Van milletvekili adayları kim? AKP Van milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Van milletvekili adayları kim? AKP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Van milletvekili adayları tam listesi...
AKP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURHAN KAYATÜRK
KAYHAN TÜRKMENOĞLU
ABDULAHAT ARVAS
AZAD KARTAL
SELMA BİÇEK
MUHAMMED ÇALAĞAN
ÖMER FARUK KARAKURT
MUHAMMED AFFAN ORHAN
Resmi İlanlar
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