AKP Van milletvekili adayları kim? 2023 AKP Van milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Van milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Van milletvekili adayları kim? AKP Van milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:46
AKP Van milletvekili adayları kim? 2023 AKP Van milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Van milletvekili adayları kim? AKP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Van milletvekili adayları tam listesi...

AKP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURHAN KAYATÜRK

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

ABDULAHAT ARVAS

AZAD KARTAL

SELMA BİÇEK

MUHAMMED ÇALAĞAN

ÖMER FARUK KARAKURT

MUHAMMED AFFAN ORHAN


AKP akp milletvekili adayları AKP milletvekilleri Van

İlgili Haberler

AKP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

AKP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
AKP Muş milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muş milletvekili adayları tam listesi!

AKP Muş milletvekili adayları kim? 2023 AKP Muş milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler