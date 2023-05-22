AKP, oy uğruna tek kelime Türkçe konuşamayan kişilere ülkenin geleceğinde söz hakkı verdi: Vatandaşlığı sattılar

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Türkiye’nin karanlık ile aydınlığı oylayacağı tarihi seçim öncesi yabancı seçmen tartışması başladı. Türkçe bile bilmeyen, Türkiye’de yaşamayan, çoğunluğu Arap binlerce yabancı, AKP döneminde parayla vatandaşlık aldı. Bu kişiler ülkenin geleceğinin belirleneceği seçimde oy kullanıp söz sahibi olacak. Seçimlerde yurtdışı doğumlu seçmen sayısı 1 milyon 325 bin olarak belirlendi. Suriyeli seçmen sayısı 167 bin 703. Afganistanlı 23 bin 578, İranlı 21 bin 989, Iraklı 16 bin 430, Libyalı 6 bin 1 seçmen bulunuyor.

Yandaş A Haber kanalı İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan kişiye mikrofon uzatınca seçmenin Türkçe bilmediği ve Arapça konuştuğu ortaya çıktı. Canlı yayında gerçekleşen olayın görüntüleri sosyal medyada infial yaratınca A Haber kanalı videoya telif hakkı isteyerek birçok kullanıcının hesabından kaldırdı.

‘VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

İYİ Parti Kurucu Üyesi Aytun Çıray AKP’nin bu tür şeyler yapması sürpriz olmadığını belirtti. Çıray durumu gazetemize şu sözlerle değerlendirdi: “Vatandaş olmayan, bizim tarih şuurumuzu taşımayan, bu ülke için tek bir damla alın teri dökmemiş insanlar AKP’yi iktidarda tutabilmek için gidip oy kullanacaklar. Türk milleti olarak bizim yapmamız gereken buna cevap olarak sandığa gidip vatana sahip çıkmaktır. Sosyal medyada ortaya konan tepkiler birbirimize psikoterapiden ibarettir. Seçim sonuçlarına yararı yok.”

(Aytun Çıray)

‘KİMLİK İHALEYE ÇIKTI’

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satın alınabilir olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray “İktidar el değiştirirse bütün bu vatandaşlıklar iptal edilmeli. Vatandaş olma şartı Batı’da olduğu gibi zorlaştırmalı. Türk kimliği açık ihaleye çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlığın aynı zamanda bir kültür olduğunu ve bir arada yaşam gerektirdiğini aktaran Çıray, “Bir millet olma vasfını ortadan kaldıracak şekilde sırf iktidarda kalabilmek ya da para kazanmak için vatandaşlık dağıtırsanız bu milleti de dağıtırsınız. Dünyada bu kadar büyük bir göçe maruz kalıp ayakta kalan bir millet yok. Herkes kendi gettolarını, kendi mafyasını yaratacak yeni bölücü hareketler ortaya çıkacaktır. Türkiye yeni PKK’lerle karşı karşıya kalacaktır. Bu açık kapı politikaları yüzünden ne idüğü belirsiz milyonlar Türkiye’ye girdi” tepkisini gösterdi.

(Murat Bakan)



‘400 BİN DOLAR YETERLİ’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir ülkenin vatandaşı olmak için o ülkenin onurunu taşımak gerektiğini belirtti. Bakan, “ABD’de bir Türk vatandaşı olarak müracaat etiğinizde bir sürü kriter getiriyorlar. Aynı zamanda o ülkenin anayasasına bağlı oluyorsun. Ülkenin bölünmezliğine, anayasanın değişmez maddelerine bağlı oluyorsun. Hiç Türkçe bilmeyen birisi 400 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyor ve hiçbir kriter yok” dedi.

Bakan, “300 binden fazla yabancı oy kullanıyor. Oyları yüzde 1’e denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parayla satın alınamaz. Biz bu vatandaşlığı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Balkanlarda kazandık. Anadolu’da annelerin çocuğu kalmadı böyle kazandık” ifadelerini kullandı.