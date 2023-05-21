AKP'den milletvekili olan Hulki Cevizoğlu Kadıköy'de protesto edildi
AKP'den İstanbul Milletvekili olan gazeteci Hulki Cevizoğlu Kadıköy'de protesto edildi.
14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde AKP'den İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, seçim bölgesinde yer alan Kadıköy'de yurttaşlar tarafından protesto edildi.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kadıköy'de "Büyük hayal kırıklığısın" tepkisiyle karşılaştı.
Çevredeki bazı vatandaşlar ise Hulki Cevizoğlu'nu yuhalayarak tepki gösterdi.
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