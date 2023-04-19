AKP Rize milletvekili adayları kim? 2023 AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:28

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:28

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Rize milletvekili adayları kim? AKP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Rize milletvekili adayları tam listesi...

AKP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED AVCI

HARUN MERTOĞLU

YILMAZ KATMER