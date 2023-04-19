AKP Rize milletvekili adayları kim? 2023 AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Rize milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Rize milletvekili adayları kim? AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:28
AKP Rize milletvekili adayları kim? 2023 AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Rize milletvekili adayları kim? AKP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Rize milletvekili adayları tam listesi...

AKP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED AVCI

HARUN MERTOĞLU

YILMAZ KATMER


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