AKP Rize milletvekili adayları kim? 2023 AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Rize milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Rize milletvekili adayları kim? AKP Rize milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Rize milletvekili adayları kim? AKP Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Rize milletvekili adayları tam listesi...
AKP RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MUHAMMED AVCI
HARUN MERTOĞLU
YILMAZ KATMER
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Organize ‘cennet’ aldatması
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi