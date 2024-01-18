AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kimdir? Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar olarak duyuruldu. Peki, AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kimdir? Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:47
AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kimdir? Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar oldu. Peki, AKP Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kimdir? Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

1966 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni işleri nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalan Yusuf Alemdar, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanlığına seçildi. 2014 ve 2019' da gerçekleşen yerel seçimlerde tekrar Serdivan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Yusuf Alemdar halen görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


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