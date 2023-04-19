AKP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Sakarya milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Sakarya milletvekili adayları kim? AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sakarya milletvekili adayları kim? AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...
AKP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
LÜTFİ BAYRAKTAR
ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
ALİ İNCİ
ERTUĞRUL KOCACIK
MURAT KAYA
AKİF ADNAN DİZER
KÜRŞAT KILIÇ
RAHMİ CAN ŞEŞEN
Resmi İlanlar
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