AKP Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:30

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sakarya milletvekili adayları kim? AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sakarya milletvekili adayları tam listesi...

AKP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFİ BAYRAKTAR

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

ALİ İNCİ

ERTUĞRUL KOCACIK

MURAT KAYA

AKİF ADNAN DİZER

KÜRŞAT KILIÇ

RAHMİ CAN ŞEŞEN