AKP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Nevşehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Nevşehir milletvekili adayları kim? AKP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:22
AKP Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 AKP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Nevşehir milletvekili adayları kim? AKP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

AKP NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN ÖZGÜN

EMRE ÇALIŞKAN

MUSTAFA RAUF YANAR


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