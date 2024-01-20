AKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin oldu. Peki, AKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:04
AKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Kağıthane  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Kağıthane  Belediyesi Başkan Adayı  Mevlüt Öztekin oldu. Peki, AKP İstanbul Kağıthane  Belediye Başkan adayı  Mevlüt Öztekin kimdir?  Mevlüt Öztekin nereli, kaç yaşında?

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı. Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.


AKP Ak Parti aday

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