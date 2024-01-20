AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu. Peki, AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 16:08
AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?
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Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Kartal  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Kartal  Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Karakaya oldu. Peki, AKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya kimdir? Hüseyin Karakaya nereli, kaç yaşında?

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Erzurum Horasan 1961doğumlu, 1985 yılından beri Kartal’da oturan Mimar Hüseyin Karakaya, Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren, kurucusu ve ortağı olduğu yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri yapan inşaat firmasının yöneticiliğini yapmaktadır. Pendik Belediyesi’nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Uzman Danışmanlığı, Beylikdüzü Belediyesi’nde Teknik Başkan Danışmanlığı yaptı.


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