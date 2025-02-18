AKP seçim için 'uygun tarih' verdi: CHP'den yanıt
AKP, seçimlerin normal tarihi olan “Mayıs 2028’i” mevsim şartları gerekçesiyle uygun bulmazken kışın yaklaşmaya başlayacağı 2027 ekim ve kasım aylarını “uygun tarih” olarak gösterdi.
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise bunun “millet aklıyla alay etmek” olduğunu, cumhurbaşkanını yeniden aday göstermek için mayıs yerine ekim-kasım aylarının tercih edildiğini belirtti.
Bakırlıoğlu, “Hodri meydan! Seçim için Kasım 2025’ten daha güzel bir tarih bulunamaz” dedi.
AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş hafta sonu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, mevsim şartlarından dolayı seçimlerin 2027 ekim veya kasım aylarında yapılabileceğini söylemişti.
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