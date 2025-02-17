Ongun’dan Altun'a 'yerel seçim' göndermesi: 'Millet gerekli cevabı verdi'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına verdiği yanıtta, "2024 yerel seçimlerinde millet muhataplarına gerekli cevabı çok güçlü bir şekilde vermiş, İstanbul'da 'ip gibi dizilen' bütün kabine üyelerini de Ankara'ya geri göndermiştir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkede erdemli, vatansever yöneticiler sadece Yüce Türk Milleti'nin önünde hizmet için dizilir. 2024 yerel seçimlerinde millet muhataplarına gerekli cevabı çok güçlü bir şekilde vermiş, İstanbul'da "ip gibi dizilen" bütün kabine üyelerini de Ankara'ya geri göndermiştir.
"SAYGISIZ İFADELERİN TEKRARLANMAMASINI TEMENNİ EDERİZ"
İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar partisine karşı 4 kez açık ara farkla seçim kazanmış, milyonlarca vatandaşımızın gönlüne girmiş, seçilmiş bir siyasetçidir. Siyasetçiler, kendileri gibi seçimle göreve gelen insanlara yönelik eleştiriler yapabilirler. Kimse bundan ari değildir. Bu eleştirilere siyasi muhattapları istediği tonda yanıt verebilir. Kamu görevlisi siyasilerin, atadığı görevliler ise siyasetçilere yanıt verirken asgari nezaketi göstermek zorundadır.
Bu nezaketi göstermeyen kişilere had bildirmek bizim için “öksüze kaftan giydirmek” kadar değerlidir. Sayın İmamoğlu’na dönük haddini aşan ifadeler kullanan şahıs ya da şahısların, oturdukları makamın ağırlığı ve o makamların olgunluğu çerçevesinde hareket etmesini bekler, saygısız ifadelerin tekrarlanmamasını temenni ederiz."
Bu ülkede erdemli, vatansever yöneticiler sadece Yüce Türk Milleti'nin önünde hizmet için dizilir. 2024 yerel seçimlerinde millet muhataplarına gerekli cevabı çok güçlü bir şekilde vermiş, İstanbul'da "ip gibi dizilen" bütün kabine üyelerini de Ankara'ya geri göndermiştir.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 17, 2025
İBB…
"HEPİNİZİ SANDIKTA NET BİR ŞEKİLDE MAĞLUP ETMİŞTİR"
Fahrettin Altun, Ekrem İmamoğlu'na verdiği yanıtta, "Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir" demişti.
Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 17, 2025
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