Son Dakika: CHP'den AKP'nin anayasa değişikliği önerisiyle ilgili açıklama

02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:51

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret etti.

Saat 15.30'da CHP'ye 16.00'da İYİ Parti'ye 16.30'da HDP'ye ziyaret gerçekleşirken CHP'den yanıt geldi.

"SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin "Bu konu, Sayın Genel Başkanımızın 'kadına özgürlük, kamuda özgürlük' noktasında verdiği kanun teklifi sonrası gelişen bir konudur. Biz prensip olarak bu konunun mesele olmaktan çıktığını söyleyegeldik. CHP bakımından Anadolu’da karşılaştığımız eleştirilere karşı bu konuda dürüstlüğümüzü ortaya koymak için Genel Başkanımız teklifini bizlerin de imzasıyla verdi. Temel hakların referandum konusu halinde olmaması gerektiğini söyledik. Birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin seçime 7 ay kalmışken yapılması doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni anayasanın yeni parlamentonun işi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti’nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik. AK Parti’nin gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı söyledik" dedi.