AKP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 AKP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Siirt milletvekili adayları kim? AKP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:31
AKP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 AKP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Siirt milletvekili adayları kim? AKP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Siirt milletvekili adayları tam listesi...

AKP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

LÜTFİ BAYRAKTAR

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

ALİ İNCİ

ERTUĞRUL KOCACIK

MURAT KAYA

AKİF ADNAN DİZER

KÜRŞAT KILIÇ

RAHMİ CAN ŞEŞEN


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