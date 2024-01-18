Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:16

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse oldu. Peki, AKP Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kimdir? Celal Köse kaç yaşında, nereli?

CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamlayan Başkanımız, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi “Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi” bölümünden “Siyasi Partiler Kanununa Göre Seçme Seçilme Esasları, Parti İçi Demokrasi ve Liderler Sultası” başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan Başkanımız Köse, 1984 yılından bu güne yapı hizmetleri işlerini yürütmektedir.

Başkanımız, siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başlamıştır.

AKP’nin kuruluşunda Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Belediye Başkanımız, Şubat 2002 yılında Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

2007 yılında kendi isteği ile görevden ayrılan Başkanımız, 23 Ağustos 2017 tarihinde ise AKP Yozgat İl Başkanlığına atandı.

31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimlerinde AKP Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi ve belediye başkanı seçildi.

CELAL KÖSE EVLİ Mİ?

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.