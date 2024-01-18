Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:11

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu. Peki, AKP Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir? Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra, ortaöğretim hayatına başladığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında çok sevdiği memleketi Uşak’a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurUşak olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya’da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sundu.

Siyasi hayatına 2001 yılında AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

MEHMET ÇAKIN EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Çakın, iyi derecece İngilizce bilmektedir.