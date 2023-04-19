AKP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Şırnak milletvekili adayları kim? AKP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:01
AKP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 AKP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Şırnak milletvekili adayları kim? AKP Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

AKP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASLAN TATAR

HATİCE ATAN

BEDİRHAN ŞIK

ABDULKERİM GÜNDÜZ


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