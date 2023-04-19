AKP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:35

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:35

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sinop milletvekili adayları kim? AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi...

AKP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NAZIM MAVİŞ

SEYİT ALİ ÇETİN