AKP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Sinop milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Sinop milletvekili adayları kim? AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Sinop milletvekili adayları kim? AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Sinop milletvekili adayları tam listesi...
AKP SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NAZIM MAVİŞ
SEYİT ALİ ÇETİN
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