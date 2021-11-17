AKP 'söz' bekliyor: Demirtaş Cumhurbaşkanı aday olursa...

17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:21

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP'nin 2023 seçimleri öncesi gerilediği görülen oyları karşısında giriştiği ittifak pazarlıklarına dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP ile yüzde 50’nin bulunamayacağı gerçeğini kendisinin önüne gelen anketlerde de gördüğünü belirten Balbay, bu durumda ortaya Cumhur İttifakı’nı genişletmek veya yüzde '50 artı 1'i indirmek seçeneklerinin çıktığına dikkat çekti.

İlkinin aylardır denendiğini ancak bir türlü başarı sağlanamadığını belirten Balbay, "Saadet Partisi ile ilişkiler “Temel”den bozuk! İYİ Parti’yi bir türlü çözemediler" dediği yazısında AKP'nin HDP'yle denediği pazarlık girişimlerini dile getirdi.

Balbay, "Ankara’da yankılanan kulis bilgilerine göre, Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor" diye yazdı.

Balbay'ın yazısının tamamı



