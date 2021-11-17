Cumhur’da sat-ranç!

17 Kasım 2021 Çarşamba

Kamuoyu, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki gerilime odaklandı ama asıl gerilimin AKP ile MHP arasında olduğu dikkati çekiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta net bir cümle kurdu:

“Biz muhalefetiz!”

Bu hafta daha net bir cümle kurdu:

“Bakan vermesek de biz hükümete ortağız. Günahıyla sevabıyla ortağız. Anca beraber kanca beraber!”

MHP’ye göre, bu iki cümle arasında fark arayanlar, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen vatan hainleri!

Ancak iki açıklama arasındaki farkın gündüzle gece kadar yalın olduğu da bir gerçek!

Cemil Çiçek’in “Yüzde 50 artı 1 sorun yaratır! Çare bulmak lazım” sözlerine Bahçeli’nin dün verdiği yanıt da manidardı:

“Yüzde 50 artı 1, sistemin meşruiyetinin temelidir. Bunun ötesi abesle iştigaldir. Sayın Çiçek sizin oranınız nedir, dilinin altında ne var?”

Niyet okumak bir yana bunun anlamı şu olmalı:

Dinle Çiçek, anla Erdoğan!

Çiçek, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi! Bildiğimiz kadarıyla YİK’in açılımı “Ye İç Karışma” değil, Yüksek İstişare Kurulu!

Çiçek de kendisini mayın dedektörü olarak kullandıracak bir kişi değil!

***

Konuyu biraz açmak gerekirse…

Erdoğan, MHP ile yüzde 50’nin bulunamayacağını görüyor.

Bu gerçek kendisinin önüne gelen anketlerde de görülüyor.

O zaman iki yol ortaya çıkıyor:

1- Cumhur İttifakı’nı genişletmek.

2- Yüzde 50 artı 1’i indirmek!

İlkini aylardır deniyorlar. Bir türlü olmuyor. Saadet Partisi ile ilişkiler “Temel”den bozuk!

İYİ Parti’yi bir türlü çözemediler.

HDP ile akla gelen gelmeyen her türlü pazarlığı deniyorlar. Oradan da istediklerini şu aşamada bulamıyorlar.

İkinci seçeneği doğrudan Erdoğan’ın dile getirmesi çok zor. Kendisini pek çok bakımdan bağladı. Gelinen noktada hem, “Bu kardeşinizi getirin, başkanlık sisteminde her türlü sorunu çözsün” dedi tutamadı, hem yeniden yüzde 50 oy alacak zemin ve ittifakı oluşturamadı. Bunun üstüne, barajı düşürelim dese, yenilgiyi baştan kabul etmiş olacak.

Eğer kendisi dışında oluşacak bir ortamla cumhurbaşkanı seçilme oranı yüzde 40’a inerse bir nebze rahatlayacak.

Ankara’da yankılanan kulis bilgilerine göre, Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olup HDP tabanının Millet İttifakı adayına oy vermemesini sağlama sözü verse hemen serbest bırakılacak. Şu aşamada bu da olmuyor.

Aşağı baksan yüzde 50, yukarı baksan yetersiz ittifak!

Son bir haftadır AKP çevresinde İYİ Parti’yle girilen yolun sonuçları tartışılıyor. Bir yaklaşıma göre Erdoğan, Akşener’i tümüyle karşısına alarak MHP’ye daha mahkûm hale geldi. Bu da Bahçeli’nin AKP karşısındaki gücünü artırdı. Ancak bu MHP’nin her istediğinin yapılacağı anlamına gelmiyor. Son aylarda süregelen pazarlıklar sonucu iki partili Seçim Yasası’nda yapılacak değişikliklerde anlaşamadı.

Elde var seçim barajının yüzde 7’ye inmesi. Bunun dışında ortak payda sağlanamadı.

***

Cumhur İttifakı’nın devlet içindeki yapılanmasında ise özellikle güvenlik güçleri tarafında ciddi bir MHP, ülkücü ağırlığı dikkati çekiyor.

Genel bir değerlendirmeye göre son dönemde doldurulan bütün güvenlik kadrolarının bekçiler dahil 30 bin kadarı bu kökenden.

Bir başka deyişle MHP hükümete bakan vermiyor ama kadro alıyor!

Bu ortaklık kolay bozulamaz ama deniz bitince kimse boğulmak istemeyecektir!

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında daha gergin günler gündemde. Ancak AKP ile MHP arasındaki sat-rancı da gündemde tutmak gerekiyor!

Bir ortaklık “Aramızdan su sızmıyor” diyorsa içeride çürüme vardır!