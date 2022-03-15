Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkiler üzerine geri adım attı

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Daha önce doktorları "Giderlerse gitsinler” sözleriyle hedef alan Erdoğan, sözlerinden geri adım atarak “Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin. Gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarı kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin, istikâmetlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerini umuyorum” dedi.

Sağlıkçılarla ilgili hazırladıkları düzenlemeleri de beş başlıkta anlatan Erdoğan, bu düzenlemeleri şöyle sıraladı:

“Sağlık çalışanlarına görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu suça verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması, bu kurulun iznine bağlı olacak. Devlette görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Sağlıkçıların sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecek. Merkezi Yönetim Bütçesi’nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme emeklilere de yansıyacak. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Aile hekimlerinin ücretlerinde artış olacak.”