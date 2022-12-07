AKP'li Işık'ın yumruklu saldırısı: Siyasetin gündemine oturan saldırıya Erdoğan sessiz
AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'te İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumrukla saldırıp hayati tehlike yaşamasına neden olduğu olay üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.
Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yumruklu kavga yaşandı. Tartışmaların yaşandığı Meclis'te oturuma ara verildiği sırada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Örs, başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunan Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğü açıklandı.
Siyasetin bir numaralı gündemi haline gelen olayın ardından İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, AKP'li Zafer Aktaş hakkında "adam öldürmeye teşebbüs"ten suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
Muhalefetin büyük tepkisine neden olan olayla ilgili olarak AKP'li kimi milletvekilleri sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları paylaştı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Olaya ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu örneğinde olduğu gibi, kimi dinci çevreler de Zafer Işık için "Elleri dert görmesin" deyip bu saldırıyı "ecdat geleneği" ifadeleriyle desteklemekten geri durmadı.
Olaya ilişkin tavrının ve tepkisinin ne olacağı merak edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliği ise dikkat çekti. Erdoğan, saldırının yapılmasının üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesine rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de aynı şekilde, bugün düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin birçok konuya değinirken Örs'e yapılan saldırıyla ilgili bir yorum yapmadı.
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