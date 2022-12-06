İYİ Parti, AKP'li Zafer Işık hakkında 'öldürmeye tam teşebbüs'ten suç duyurusunda bulunacak

06 Aralık 2022 Salı, 23:51

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan tartışmada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına yumruk atarak kalp ritminin bozulmasına ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programına katılan İYİ Partili Uğur Poyraz, AKP'li Işık için "Kendisine 'milletvekili' demek de dilimin ucuna varmıyor" dedi ve 'şahıs' kelimesini kullandı.

Canlı yayında konuşan Poyraz, şunları kaydetti:

"İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşmak zorunda kalabilirdik. Bu doktorların ifadesi. Buna ilişkin hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız.

Bu kavganın tarafı Hüseyin Bey değil. Kendisini kasıtlı olarak hedef haline getirip koşarak, görüntülerde de görülmüştür. Kendisine 'milletvekili' demek de dilimin ucuna varmıyor, 'şahıs' diyeceğim o yüzden. Bu şahıs TBMM'de, konunun tarafı değil. Hüseyin Örs, ortalık gerilince ortalığı yatıştırmak için ayağa kalkıyor. 'Arkadaşlar lütfen sakin olun' diye taraflar arasına girmeye çalışıyor.

Şahıs, en uçtan, arka taraftan, kürsü arkasından dolanmak suretiyle doğrudan hedef olarak gözettiği Hüseyin Örs'e gelip ve kalbinde pil olduğu kamuya açık kaynaklarda da TBMM'de aktif olduğu dönemde de mesai arkadaşları tarafından bilinen Hüseyin Örs'e vurmak suretiyle, kafasını darp etmek suretiyle. O kalabalığın içinde Hüseyin Örs yere düşüyor. Arkadaşları kaldırıyor. Artık kalp pilinde uyumsuzluk söz konusu oluyor."