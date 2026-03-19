AKP Sözcüsü Ömer Çelik: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan barış masasını kuracak'

19.03.2026 17:07:00
DHA
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Körfez'de devam eden savaşa ilişkin konuşurken "Barış masasının kurulacağı yer bütün krizler için Türkiye’dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" iddiasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, dünyanın büyük bir türbülanstan geçtiğini ve önümüzdeki dönemde daha büyük türbülanslar beklediğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünyanın demokratik yollarla seçilmiş liderleri içerisinde en tecrübeli lider olması, pek çok krizi yönetmiş olmanın getirdiği birikimi ve tabii ki özellikle bölge barışı ve dünya barışı konusunda atılması gereken adımlar konusundaki güçlü duruşu Türkiye için her zamanki avantajlarını bugün daha önemli, daha kıymetli, daha stratejik hale getirmiştir. Gazze’deki soykırım, İsrail’in başlattığı soykırım bugün bu İsrail saldırganlığının Lübnan’a, Suriye’ye ve en son olarak da maalesef İran’a dönük olarak gerçekleşmesi, Amerika ile birlikte İran’a saldırmış olmaları önümüzdeki dönemde daha büyük türbülansların herkesi beklediğini gösteriyor. Bunun içerisinde bu program vesilesiyle birbirimizi bir kere daha pekiştirerek inşallah tüm bu krizlerin içinden Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetiyle ülkemizi, memleketimizi, milletimizi çıkaracağız" diye konuştu.

"ERDOĞAN BARIŞ MASASINI KURACAK"

Barış masasının bir an evvel kurulması gerektiğini de söyleyen Çelik, "Herkesin arzu ettiği şey barış masasının bir an evvel kurulması. Barış masasının kurulacağı yer bütün krizler için Türkiye’dir. Barış masasını kuracak lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hepimizin arzusu kan dökülmesinin bir an evvel durması ve bu adımların atılmasıdır. Bütün bu acılar tabii bize eşlik ederken bu acıların bitmesi temennisiyle herkesin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

İsrailli bakanın İran sevinci: 'Savaş muazzam bir nimet' İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin "savaşın her gününün İsrail için muazzam bir nimet" dedi.
İsrail basını duyurdu: Hürmüz Boğazı için yeni operasyon planı İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
Dışişleri Bakanı Fidan da imzaladı: Bölge ülkeleri İran'a 'dur' dedi, ABD ve İsrail'i unuttu! Türkiye'nin de içinde bulunduğu, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirgesinde, İran'dan bölge ülkelere yapılan saldırıların durması istenirken ABD'nin ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarına değinilmedi.