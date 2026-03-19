İsrailli bakanın İran sevinci: 'Savaş muazzam bir nimet'

İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD'yle birlikte İran'a yönelik düzenledikleri saldırılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Elkin, "asıl tartışılması gerekenin saldırıların ne zaman sona ereceği değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini" söyledi.

ABD ile eşi görülmemiş bir işbirliği içinde olduklarını söyleyen Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet" ifadesini kullandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.