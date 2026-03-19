İsrailli bakanın İran sevinci: 'Savaş muazzam bir nimet'

19.03.2026 16:39:00
Dış Haberler Servisi
İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin "savaşın her gününün İsrail için muazzam bir nimet" dedi.

İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin, ABD'yle birlikte İran'a yönelik düzenledikleri saldırılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Elkin, "asıl tartışılması gerekenin saldırıların ne zaman sona ereceği değil nasıl uzatacakları üzerine olması gerektiğini" söyledi.

ABD ile eşi görülmemiş bir işbirliği içinde olduklarını söyleyen Bakan Elkin, "Savaşın her günü İsrail için muazzam bir nimet" ifadesini kullandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Trump yönetiminde İran krizi: ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent istifa etti ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, İran savaşını “vicdanen destekleyemediğini” belirterek istifa etti. Kent, İran’ın ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını savunurken savaşın İsrail ve ABD’deki lobi baskısıyla başlatıldığını öne sürdü.
İsrail basını duyurdu: Hürmüz Boğazı için yeni operasyon planı İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
Dışişleri Bakanı Fidan da imzaladı: Bölge ülkeleri İran'a 'dur' dedi, ABD ve İsrail'i unuttu! Türkiye'nin de içinde bulunduğu, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantının sonuç bildirgesinde, İran'dan bölge ülkelere yapılan saldırıların durması istenirken ABD'nin ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarına değinilmedi.