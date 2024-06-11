Erdoğan ve Özgür Özel zirvesi sonrası AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama

Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:35

Güncelleme: 11.06.2024 - 19:02

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu.

Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kapıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel burada el sıkıştıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özgür Özel'e 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete doktorunu da getirdiği öğrenildi.

1 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Özgür Özel ile Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi. İki ismin görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü. Özel, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

İade-i ziyaret sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik zirveye dair açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bugün gerçekleşen iade-i ziyaretle birlikte siyaset hayatında bu tablonun ortaya çıkması memnuniyet verici. Sayın Genel Başkanımız bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini düşünüyor.

* Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların en geniş siyasi uzlaşma gereksinimle uzlaşması gerektiğini belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan yeni anayasaya kavuşma sürecini Türkiye'nin geleceğini gözeten bir sorumluluk ve perspektilfe olması gerektiğini belirtmiştir.

* Siyasi meseleler iç ve dış politika meseleleri dahil bir ortak siyaset geliştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Cumhurbaşkanımız diyalog zeminin güçlendirilmesini arzuluyor. Diyalog ortamının sürmesi toplumda olumlu karşılanıyor.

* Tabii ki görüşmede ekonomiye ilişkin konular da konuşuldu. CHP istediği zaman Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile görüşebilir. Cumhurbaşkanımız OVP ve 12. Kalkınma Planı ile elde edilen kazanımların korunacağını ifade etti.

* Kayyum ataması konusundaki tutumuz nettir. Hangi partiden olursa olsun millete destek veren her belediye başkanına destek vereceğiz. İktidar olarak buna destek verme tutumumuz açıktır. Ancak yetkiyi terör örgütüne destek verme tarafında kullanıyorsa buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Kayyum atanan yerler olduğu gibi atanmayan yerlerde oldu. Her mesele kendi içinde değerlendirilmektedir. Milletten aldığı desteği millet için kullanıyorsa bu konuda herhangi bir sorun yoktur. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel başkanımız tüm siyasi partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Bu görüşmede bu mesajları gündeme getirmişlerdir.

* Sayın Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi destekçilerine teşekkür ediyoruz.

Çelik, “Sayın Özel bir talepte bulundu mu?” sorusuna, “Bizim nezaket gösterip Sayın Özel’in taleplerini CHP’li kurmaylara bırakmamız daha doğru olur. Bunun CHP Genel Merkezi tarafından açıklanması daha doğru olur” yanıtını verdi.

"3. görüşme olacak mı?" sorusuna ise Çelik, "İhtiyaç olursa tekrar yapılır" cevabını verdi.

ERDOĞAN AYŞE ATEŞ İLE GÖRÜŞÜYOR

Ömer Çelik öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştüğünü belirtti. Çelik, görüşmenin 30 dakika önce başladığını belirtti.