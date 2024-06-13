AKP'li Ömer Çelik'ten, Özgür Özel'e 'suç ortağı' yanıtı: 'Siyasi saldırganlık'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 18:25

Güncelleme: 13.06.2024 - 18:25

“Normalleşme/yumuşama" söylemleriyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" açıklaması üzerine başlayan polemik sürüyor.

ÇELİK: SAYGISIZ BİR SİYASİ SALDIRGANLIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması üzerine Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in bugün yaptığı “Bahçeli, memleketi bu hale kadar getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bahçeli isterse ittifakımıza katılabilir” açıklamasına "Saygısız bir siyasi saldırganlık" diye yanıt verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sayın Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine ‘suç ortağı’ demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.”

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 13, 2024

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasına ilişkin soruya, "Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın; memleketi bu hale getirip, suç ortağını bize doğru itmesin. Bahçeli isterse ittifakımıza katılabilir” diye yanıt vermişti.

Özel, "Bahçeli'nin çıkışıyla bir erken seçim gündeme gelir mi?" şeklindeki soruya da "O Sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özel'in açıklamasının ardından "Özgür Özel'e haddini bildiren cevap" başlığı ile yaptığı sosyal medya paylaşımında "Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz" diyerek tehditte bulunmuştu.