AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Gazi Meclis' sözlerine yanıt: 'Tam bir basiretsizlik'

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:10

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde muhabirlerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki konuşması üzerinden hedef alan Çelik, "Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi.

Çelik, "Kendisi 15 Temmuz'da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ayrıca, "Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu" şeklinde konuştu.

CHP LİDERİNİ HEDEF ALDI

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Meclis'te yaptığı konuşmada yüce Meclis'e saygısızlık yaptığı görülmektedir. Milletvekillerimize dönüp sizin nasıl vekil seçildiğinizi biliyoruz diyor. Evet bizim vekillerimiz nasıl vekil oldu herkes biliyor, seçildiler. Ama sizin nasıl genel başkan olduğunuz bellidir. Milletin iradesi ile seçilen vekillere bunu söylemesi milletle kavgadan başka bir şey değildir.

* Bütün dünyada diktatörlerin bir özelliği vardır, diktatörler halktan korkarlar ve tankların arkasına saklanırlar. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız milli iradeye sahip çıktı ve kendisini öldürmek isteyen tankların arasından geçip geldi. Darbeci tanklar kime yol veriyorsa, diktatör odur. Kılıçdaroğlu tankları geçip, televizyondan seyretti. O darbeciler o gün kimi öldürmek istediler, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını öldürmek istediler.

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

* Gerçekten bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Siyasi olarak buradan ne çıkar diye baktığımızda siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Bu geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir.

* Öyle ki Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek tablo çıkmadı. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Milli irade ne derse o olur. Getirdikleri model tamamen siyaset dışı ve hiçbir yere gidemiyor. Şampiyonlar ligi diyor. Karşımızda bir lig yok.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

* Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Kafalarındaki şey ise işlevsiz bir cumhurbaşkanı. Hem halk seçecek hem de herhangi bir işlevi olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. İki tane seçilmişin olduğu bir sistemde devlet mekanizmasını ikiye bölersiniz. Siyaseti rasyonel alandan metafizik alana taşımışlar. Bir düzenlemenin Türkiye için büyük bir tuzak olduğunu ifade ediyoruz.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE

* Bu operasyonları yapmamız egemen bir ülke olarak zorunluluktur. Teröre sadece terör olarak bakmıyoruz. Arkasındaki siyasi operasyonları da darmadağın ediyoruz. Ayrıca YPG liderine makale yazdırılması da utanç verici bir olaydır.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuşmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında iktidara şu sözlerle yüklenmişti:

“Elinizde kala kala yalnızca kişisel güce ve kazanca odaklanmış küçük bir tiran ve onun yakın çevresi kaldı… Devleti bir kişinin iki kişinin dudağından çıkacak talimatlara teslim eden bir sistem. Onun, halkı kandıran tüm vaatleri çöp oldu. Vaat kalmayınca hem ekonomik hem siyasi zorbalıkla halkı eziyor şimdi. Halk kan ağlıyor, ama halktan kopuşu o kadar sert oldu ki. Halkı anlamak için şefkatten ve enerjiden yoksun. Ne yapacak? Savaş ve din kisvesine daha çok bürünmek zorunda kalıyor. Bu saray ahalisinde asla ve asla ideolojik hiçbir şey yok… Tiranlar her zaman böyle davranırlar. Gerçeği, krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye’den koptu. Her şeyi reddediyor. Ekonomiyi, açlığı, yoksulluğu, işsizliği reddediyor. Getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim… Tiranlar, zorbalar hep giderler, o da altı ay içinde gidecek."

"BÜTÇE, MALI GÖTÜRME BÜTÇESİDİR"

"AKP ve MHP'li vekillerin iradesi ile bir kanun çıktı buradan, yolsuzlukları meşrulaştıran bir kanun. Sizin haberiniz bile yok. Çünkü siz sadece el kaldırıp indiriyorsunuz. İradesini kiralayan kişi parlamentoda milletvekilliği yapamaz. Kanunun adı Olağanüstü Hal Kapsamı'nda Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun. Buradan geçti bu. Şimdi soruyorum: Aldığınız aylık helal mi arkadaşlar? Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Bu ayıbı kaldırın. Gazi Meclis diyorsunuz, hangi Meclis'te yolsuzlukları meşrulaştıran kanun çıktı? Bu Saray öyle bir kumpas kurdu ki size. Ne bütçesi ya? Malı götürenlerin bütçesi. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde kaç çocuğun yatağa aç girdiğini biliyorlar mı ya?"

CHP lideri, "Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye’ye, ne yaparsanız yapın dediniz. Türkiye’ye kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Bu paraları aldılar, getirdiler, hiç kimse sormadı, bankalara yatırdılar, yıkadılar, temizlediler. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkanacağı bir ülke haline geldi. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin" ifadelerini kullanmıştı.