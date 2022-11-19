AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal saldırısı açıklaması: 'Türkiye güven ülkesidir, Türkiye güvenli ülkedir'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 19:59

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte terör saldırısının gerçekleştirildiği alana gelerek, ölenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.

Burada konuşan Çelik, hain saldırının faili ile bağlantılarının hızlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, “Görüldüğü gibi emniyet güçlerimizin, bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması, failin bağlantılarının tamamen ortaya çıkarılması ve bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesiyle her şey tekrar normale dönmüş durumda. Tabii kaybettiğimiz canlarımız için son derece üzgünüz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki; Türkiye bir güven ülkesidir, Türkiye güvenli bir ülkedir. Daha ilk olay olduğu andan itibaren buradaki bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın, çalışan kardeşlerimizin, tüm cadde sakinlerinin buradan başlayarak bütün Türkiye’ye yayılan ‘teröre karşı hepimiz biriz ve beraberiz’ duygusunu ortaya koyması, bu mesajı bütün dünyaya vermesi son derece kıymetliydi, son derece anlamlıydı. Ve bu terörle mücadelemizin ne kadar büyük bir mecburiyete sahip olduğunu, ne kadar yüksek kapasiteyle, büyük bir güçle yönetildiğini bu son olayda bir kere daha gördük. Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, biz güven ülkesiyiz. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edeceğiz ve onları yenecek gücümüz var" dedi.

İstiklal Caddesi’nde hayatın normale döndüğünün altını çizen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güvenlik güçlerimiz, ilk andan itibaren çok hızlı bir çalışma, çok etkili bir çalışma yaparak faili tespit edip, bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladılar. Bu bir kere daha Türkiye'nin ne kadar yüksek, güçlü bir terörle mücadele kapasitesi olduğunu gösterdi. Belediye Başkanımız ve arkadaşları ilk andan itibaren burayı bayraklarla donattılar ve burada hep beraber hayatın normale dönmesi için bu caddenin sakinleriyle birlikte ortak bir ruhla, ortak bir çabayla, bir gayret ortaya koydular. Kendisinin de ifade ettiği gibi daha ilk saatlerden itibaren bu caddede ortaya çıkan ruh, bayrağımızın gölgesinde ortaya çıkan ruh, bütün Türkiye'de paylaşılarak Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bu hain saldırıya uğramış, bu caddenin de normale dönmesini sağladı. Bundan sonrasında da bu birlikle, bu beraberlikle, bu güçlü mücadeleyi devam edeceğiz. Burası Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir, Türkiye güven ülkesidir. Bunu gerçekleştiren, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir."