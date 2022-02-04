AKP Sözcüsü'nden Atatürk anıtı çıkışı: Geçit vermeyiz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı önceki gün saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, anıta yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik, Atatürk'ün aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlık ve provokasyona geçit vermeyeceklerini söyledi.
İşte Çelik'in açıklamaları şöyle:
"GEÇİT VERMEYİZ"
"Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz."
"AMACI TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEKTİR"
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir."
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