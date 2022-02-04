Şahan Gökbakar'dan, Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıya tepki: 'Atatürk bu ülkenin ortak değeridir'
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı noktaya konulan anıta düzenlenen 'urganlı' saldırı, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Çirkin saldırıya yurttaşlardan, sanat dünyasından, siyasilerden tepki yağarken; konuya ilişkin bir paylaşım da komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, "Atatürk bu ülkenin ortak değeridir" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı önceki gün saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı ve cezaevine konuldu.
TEPKİ YAĞDI
Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu.
Anıta yapılan saygısızlığa sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Twitter'da #Samsun ve #OnurAnıtı etiketleri, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
ŞAHAN GÖKBAKAR: 'ATATÜRK BU ÜLKENİN ORTAK DEĞERİDİR'
Çirkin saldırıya tepkiler sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk heykeline saldıran meczuplar tutuklandı. Heralde son dönemde yapılan en doğru tutuklama. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Esarete teslim edilmiş bir imparatorluğu, tekrar ayağa kaldırmış, düşmandan kurtarmış ve modern, çağdaş bir cumhuriyet inşa etmiş bir kahramandır."
İlgili Haberler
- Son dakika | Atatürk anıtına hain saldırı gerçekleştiren kişiler tutuklandı
- Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Siyasi ve ünlü isimlerden art arda tepkiler
- Son dakika | Samsun'da Atatürk anıtına saldıranların ifadesi ortaya çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Burası İstanbul'un göbeği: Yurttaşın 'ekmek' çilesi
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten 'Esra Erol' kararı
- Yeni transferin sözleşmesi feshedildi
- Şahan Gökbakar'dan Onur Anıtı'na yapılan saldırıya tepki
- Allahyar, Hull City'yi seçme sebebini açıkladı!
- Burası İstanbul'un göbeği: Yurttaşın 'ekmek' çilesi
- Fatura soygununa karşı ayağa kalktılar
- 'Ucuz' iPhone SE 2022’nin fiyatı sızdırıldı
- Avrupa'daki petrol tesislerine siber saldırı düzenlendi
- CHP'li Kılıç: Aile Sağlığı Merkezlerinde boş kadro çok
- Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor