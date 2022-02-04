Şahan Gökbakar'dan, Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıya tepki: 'Atatürk bu ülkenin ortak değeridir'

04 Şubat 2022 Cuma, 16:30

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı önceki gün saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan saldırganlar B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı ve cezaevine konuldu.

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu olayın basına yansımasının ardından Samsun'da yurttaşlar, gece boyunca Atatürk Anıtı'nın önünde nöbet tuttu. Anıt çevresinde insan zinciri oluşturuldu.

Anıta yapılan saygısızlığa sosyal medyada da tepkiler gecikmedi. Aralarında siyasi ve ünlü isimlerin de olduğu binlerce kişi, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Twitter'da #Samsun ve #OnurAnıtı etiketleri, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.

ŞAHAN GÖKBAKAR: 'ATATÜRK BU ÜLKENİN ORTAK DEĞERİDİR'

Çirkin saldırıya tepkiler sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk heykeline saldıran meczuplar tutuklandı. Heralde son dönemde yapılan en doğru tutuklama. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Esarete teslim edilmiş bir imparatorluğu, tekrar ayağa kaldırmış, düşmandan kurtarmış ve modern, çağdaş bir cumhuriyet inşa etmiş bir kahramandır."