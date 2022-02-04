Son dakika | Samsun'da Atatürk anıtına saldıranların ifadesi ortaya çıktı

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Tutuklanan iki kuzenin ifadeleri ortaya çıktı. C.F. ifadesinde kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirtti.

C.F., şöyle devam etti:

"Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli'ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli'nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.'nin Atatürk Anıtı'na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk'ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.'den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B.F. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık.''