Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:00

Yerel seçimlere az bir süre kala il ve ilçelerde başkan adayları belli oldu. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un olmasının ardından ilçelerin başkan adayları da açıklandı. AKP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş oldu. Peki, AKP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş kimdir? Ali Tombaş kaç yaşında, nereli?

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

1973 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Ali Tombaş, eğitim hayatına köyündeki ilköğretimle başlamış, daha sonra Ünye İmam Hatip Lisesi'nde ortaöğrenim ve lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde almıştır. Ticaret hayatına atılarak kendi şirketinde faaliyet gösteren Tombaş, aynı zamanda bir dizi sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı.

Siyasi kariyerine 1994 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlayan Tombaş, AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte sırasıyla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 2008 yılından itibaren AKP Sultanbeyli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Tombaş, çeşitli birim başkanlıklarında görev almış ve partisinin birçok seçim sürecinde etkin rol oynadı.

ALİ TOMBAŞ EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Tombaş, AKP Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak seçildi.

TORPİL İDDİASI

AKP Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, WhatsApp durumunda, “Henüz baraj belirleniyor dönüşler yapılmadı, sınav sonuçları da adaylara detaylı açıklandığı için sınav aşamasında bişey yapamayacağız gibi duruyor” şeklinde bir paylaşım yaptı.

İlçe Başkanı Ali Tombaş’ın bu paylaşımı “torpil girişimini yanlışlıkla ifşa etti” yorumlarına neden oldu.