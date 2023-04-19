AKP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Tokat milletvekili adayları kim? AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:40
AKP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tokat milletvekili adayları kim? AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi...

AKP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YUSUF BEYAZIT

MUSTAFA ARSLAN

CÜNEYT ALDEMİR

ADEM DİZER

MEHMET CAN


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