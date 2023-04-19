AKP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Tokat milletvekili adayları kim? AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tokat milletvekili adayları kim? AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tokat milletvekili adayları tam listesi...
AKP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YUSUF BEYAZIT
MUSTAFA ARSLAN
CÜNEYT ALDEMİR
ADEM DİZER
MEHMET CAN
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Organize ‘cennet’ aldatması
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- Serdar Akinan dosyasına gizlilik kararı
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Pastanecilerden daha lezzetli baklava yapmanın sırrı
- Kayahan'ın köşkü satılıyor, işte istenen fiyat...
- Yargı'da başrol ayrılığı! Diziden ayrılacağı öğrenildi