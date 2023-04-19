AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...
AKP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MESTAN ÖZCAN
GÖKHAN DİKTAŞ
ÇİĞDEM KONCAGÜL
HAKAN SUNAL
ABDULLAH ÖĞE
AKIN YILMAZ
MÜGE YILDIZ TOPAK
DEFNE GEZER
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