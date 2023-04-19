AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:38
AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Tekirdağ milletvekili adayları kim? AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

AKP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MESTAN ÖZCAN

GÖKHAN DİKTAŞ

ÇİĞDEM KONCAGÜL

HAKAN SUNAL

ABDULLAH ÖĞE

AKIN YILMAZ

MÜGE YILDIZ TOPAK

DEFNE GEZER


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