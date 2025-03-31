AKP ve MHP, Yeniden Refah'la bayramlaşmadı: 'Fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçeler...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 13:34

Güncelleme: 31.03.2025 - 13:34

AKP ve MHP heyetleri, bu bayramda Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, yaptığı değerlendirmede, "Geçmiş bayramlara kadar karşılıklı ziyaretlerde bulunuyorduk" dedi.

Osmanağaoğlu, AKP'nin bayramlaşma programının bayram arefesine bir gün kalana kadar netleşmediğini öne sürerek, "Daha sonra basın danışmanlığımız, AK Parti'nin bayram programını açıkladığını ancak Yeniden Refah Partisi'nin bu programa dahil edilmediğini bildirdi. Bunun üzerine biz de beklettiğimiz programdan AK Parti'yi çıkararak diğer partilerle birlikte onayladık. Bayramlaşma sürecimiz bu şekilde devam etti" dedi.

"FINDIK KABUĞUNU DOLDURMAYACAK GEREKÇELER..."

"Bayramlaşma, geleneksel ve önemli bir değerdir" diyen Osmanağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşmanın, güncel gelişmeler bahane edilerek ve fındık kabuğunu doldurmayacak gerekçelerle bayramlaşmama konusunu doğru bulmuyoruz. Bizim hiçbir partiye bu konuda bir adımımız, yaklaşımımız olmamıştır. Bunu doğru bulmuyoruz. Siyasi partiler mutlaka birbirleriyle görüşmeli, her platformda tartışmalıdır. Ülkemizin meseleleri söz konusu olduğunda, diğer tüm konuların teferruat olduğunu düşünüyor ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu durumu doğru bulmadığımızı zaten kendilerine de ilettik. Ancak, nihayetinde bu onların kararıdır ve biz bu tutumu yanlış bulduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, hiçbir partiye karşı benzer bir tavır sergilemeyeceğimizi belirtmek isteriz. Ancak, gelecek bayramlarda bu yanlışlarını düzeltmeleri halinde, yine bayram programlarımızda yer verebileceğimizi ifade etmek isterim."

Osmanağaoğlu, "Bayramlar, güzellikleri ve hoşgörüyü pekiştiren özel günlerdir. Milletimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, ülkemizin yaşadığı olumsuzluklardan bir an önce kurtulmasını ve daha müreffeh, daha huzurlu, daha refah bir yaşamı hak ettiğini düşünüyoruz. İnşallah, Yeniden Refah Partisi iktidarında bunların hepsini Allah'ın izniyle gerçekleştireceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.