Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi: İstifalar peş peşe geldi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:11

Güncelleme: 14.03.2025 - 16:13

Yeniden Refah Partisi, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın parti ''ilke ve disiplin kurullarına aykırı hareket ettiği'' gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Emirgazi İlçesinin Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "parti ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket ettikleri" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Yeniden Refah Partisi, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde KOSKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla ceza alan Mehmet Kösoğlu'nun yerine partinin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel’i atamıştı. Bu atama ise ildeki parti teşkilaları ve partili belediye başkanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Genel Balkanımız 'istişareler yapılacak' demesine rağmen il başkanlığı seçilmesinde görüşlerimiz alınmamıştır. Sürecin düzeltilmesi için Ankara genel merkeze gidilerek görüşme yapılmış ancak bir sonuç alınamadı. Bu nedenle Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Çumra için çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mercan ise "İl başkanlığı seçim sürecinde ilçelerin görüşü alınmamış, bizlerin sesi dikkate alınmamıştır. Bu yanlışın düzeltilmesi için çabalarımız karşılığını bulmadı. Dolayısyle Yeniden Refah Partisi'nden istifa ediyorum. Bundan sonra yolumuza bağımsız devam edeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah listesinden aday olarak seçimi kazanan Doğanhisar, Sarayönü ve Altınekin Belediye başkanları da daha önce istifa ederek AKP’ye katılmıştı.